أحمد حسن: صلاح تفوق عليّ.. ورمضان صبحي قادم

أحمد حسن: صلاح تفوق على جميع المحترفين المصريين

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر ولاعب الاهلي والزمالك السابق على تفوق محمد صلاح جناح روما الإيطالي على جميع المحترفين المصريين في مسيرته الحالية.

وأشار حسن في تصريحات تليفزيونية إلى أن لاعب روما الإيطالي استطاع أن يحقق ما لم يحققه أي لاعب مصري سبق له الاحتراف خارجياً خلال الفترة الماضية.

وقال عميد لاعبي العالم: ” محمد صلاح نجح في التفوق عليّ احترافياً، بل أنه تفوق على جميع اللاعبين الذين سبق لهم الاحتراف في القارة الأوروبية من قبل “.

وأكمل: ” صلاح مازال عمره صغيراً وأمامه فرصة للانتقال لأندية أفضل من روما أيضاً، بل أنه حالياً حقق ما لم يحققه أي لاعب مصري احترف خارجياً من قبل “.

واختتم احمد حسن: ” رمضان صبحي أيضاً مازال صغيراً والفرصة أمامه وسيحقق الكثير في مسيرته الاحترافية، وكذلك محمد النني ومحمود تريزيجيه سيحققون المزيد “.