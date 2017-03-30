أحمد حسن: منتخب مصر بحاجة لحسام غالي

أحمد حسن: توجيه غالي لزملاءه في المنتخب لا يعيبه

أكد احمد حسن قائد منتخب مصر ولاعب الأهلي والزمالك السابق على أن منتخب مصر مازال بحاجة لتواجد حسام غالي قائد القلعة الحمراء في صفوف.

وأشار حسن في تصريحات تليفزيونية إلى أن المنتخب المصري بحاجة لخبرات حسام غالي خلال الفترة الحالية، مشدداً على أن الحاجة لخبراته أكبر منها مقارنة بالفنيات.

وقال أحمد حسن: ” توجيه حسام غالي للاعبي المنتخب في الملعب لا يعيبه، خاصة وأن زملاءه يحبونه وهو شيء جيد يدفعه لتوجيههم نحو تحقيق أفضل ما لديهم “.

وأكمل: ” هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر هو المسؤول عن اختياراته بالتأكيد، ولكن حسام غالي يبقى اسم كبير وله الكثير من الادوار مع الفريق من قبل “.

واختتم: ” منتخب مصر حالياً بحاجة لخبرة حسام غالي أكثر من حاجته للأمور الفنية، أتمنى أن يكون للاعب دوراً مع الفراعنة في الفترة المقبلة “.