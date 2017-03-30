برنامج تدريبي خاص لثلاثي الأهلي الدولي

تدريبات خاصة للثلاثي الدولي العائد من معسكر المنتخب

قرر انيس الشعلالي مدرب أحمال النادي الاهلي إعداد برنامج بدني خاص للثلاثي أحمد حجازي، سعد سمير وعمرو جمال بعد عودتهم من معسكر منتخب مصر الأخير.

وكان السداسي الدولي للأهلي قد عاد للفريق من جديد بعد الانتهاء من معسكر الفراعنة الأخير والذي تحقق فيه الفوز على حساب توجو في مباراة ودية دولية.

وتواجد السداسي شريف إكرامي، سعد سمير، أحمد حجازي، أحمد فتحي، عبد الله السعيد وعمرو جمال في معسكر المنتخب المصري الأخير.

وجهز الشعلالي برنامج تدريبي للثلاثي احمد حجازي وسعد سمير وعمرو جمال في ظل مشاركتهم في المباراة، في الوقت الذي لم يتم الاستعانة فيه باحمد فتحي وعبد الله السعيد خلالها.

ويستعد الاهلي حالياً لملاقاة الداخلية يوم السبت القادم في المباراة المؤجلة من الجولة 21 للدوري المصري الممتاز والتي تقام على ملعب السلام.