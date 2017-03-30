هاني أبو ريدة يوجه رسالة لمرتضى منصور

هاني أبو ريدة لمرتضى منصور: لا تضغط على الحكام

وجه هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري رسالة إلى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في ظل رغبة الأخير في الانسحاب من الدوري المصري الممتاز.

وكانت أزمة قد نشبت في الأيام الماضية بين اتحاد الكرة المصري ونادي الزمالك بسبب المباراة الأخيرة للأبيض التي جمعته مع فريق مصر المقاصة بالدوري المصري.

وشدد هاني أبو ريدة في تصريحات تليفزيونية على وجود مشاكل عدة في التحكيم خلال الموسم الجاري، مشدداً على إتخاذ عدد من الاجراءات للحد منهاز

وأضاف رئيس اتحاد الكرة بأنه يسعى لتطوير أداء الحكام عن طريق عقد مزيد من الدورات لهم بالإضافة إلى متابعة عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة للأمر بشكل دائم.

وقال هاني أبو ريدة في رسالته لمنصور: ” أرجوك لا تضغط على الحكام، الأخطاء تحدث في كل مكان، ما يحدث للزمالك حدث لريال مدريد وبرشلونة “.

واختتم: ” نسعى لإعادة الثقة للحكام ولكن لابد من الصبر لأن الأمر لن يحدث سريعاً، نعمل على دفعهم معنوياً وتطوير مستواهم بشكل أكبر “.