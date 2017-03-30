أبو ريدة يحضر عمومية الزمالك

مرتضى منصور: أبو ريدة سيكون شاهداً على قرار الجمعية العمومية

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه الدعوة لهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري لحضور الجمعية العمومية للقلعة البيضاء.

وتنعقد الجمعية العمومية للزمالك على مدار يومي الخميس والجمعة من أجل إتخاذ القرار النهائي بشأن انسحاب الفريق من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأشار منصور إلى أن هاني أبو ريدة سيتواجد وسط أعضاء الجمعية العمومية للزمالك فور انعقادها، وذلك من أجل الاطلاع على القرار الذي سيصدر من جانبها.

وسبق للجمعية العمومية للزمالك أن فوضت إدارة الزمالك لإتخاذ القرار اللازم بشأن الانسحاب من الدوري المصري أو استكمال المناسبة في ظل الازمة التي نشبت مؤخراً.

الجدير بالذكر أن جلسة جمعت بين هاني أبو ريدة ومرتضى منصور مع خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة خلال الساعات الماضية لمناقشة ملف انسحاب الزمالك من الدوري.