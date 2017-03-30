عضو الأهلي: تكريم حسن حمدي وضعنا في حرج

عضو الأهلي يلوم الجهات التنفيذية والإدارية بالقلعة الحمراء

وجه مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي اللوم للإدارات التنفيذية والإدارية بالقلعة الحمراء بعد تكريم حسن حمدي رئيس النادي السابق من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.

وكان حسن حمدي قد حصل على وسام الاستحقاق من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال الأيام الماضية تكريماً على جهوده التي بذلها للنادي الأهلي خلال فترة رئاسته للنادي.

وشدد مهند مجدي على توجيه للوم للجهات التنفيذية والإدارية بالأهلي بسبب عدم علم إدارة القلعة الحمراء بتكريم حسن حمدي في الكاف سوى بعد الإعلان عن الامر بيوم كامل.

وأشار مجدي إلى أن تكريم حسن حمدي في الكاف وضع إدارة النادي الأهلي في موقف حرج بسبب عدم علمها بالأمر وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.

واختتم عضو إدارة الأهلي بأن حسن حمدي خدم القلعة الحمراء لمدة تصل إلى 50 عام، مشدداً على أن تلك الفترة تقارب نصف عمر النادي، ومؤكداً على أن هذا التكريم يعد فخراً لجميع المنتمين للأحمر.