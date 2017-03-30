بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك

انطلاق التسجيل في كشوفات الجمعية العمومية للزمالك

بدأ مسؤولو نادي الزمالك في تسجيل أسماء الأعضاء بكشوفات الجمعية العمومية للقلعة البيضاء المقرر انعقادها على مدار يومي الخميس والجمعة.

وافتتح باب التسجيل في الجمعية العمومية للزمالك صباح اليوم الخميس داخل مقر القلعة البيضاء بميت عقبة استعداداً لمناقشة قرار الانسحاب من الدوري.

وكانت الجمعية العمومية لنادي الزمالك قد انعقدت خلال الفترة الماضية لمناقشة قرار الانسحاب، حيث تم تفويض مجلس إدارة النادي لإتخاذ القرار المناسب.

وستنعقد الجمعية العمومية للزمالك من جديد على مدار اليوم وغداً من أجل التوصل لقرار نهائي بشأن الانسحاب من الدوري المصري أو البقاء فيه.

وتكتمل الجمعية العمومية للزمالك بحضور 50% +1 من المسموح لهم بالتسجيل والبالغ عددهم 100 ألف عضو، أو يستكمل التسجيل غداً في حال عدم الاكتمال بحضور 1000 فرد أو 20% من الأعضاء أيهما أقل.