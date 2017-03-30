زلاتكو يعلن موقفه النهائي من تدريب الزمالك

زلاتكو يعلن رفضه لتدريب الزمالك بشكل نهائي

أعلن الكرواتي زلاتكو داليتش المدير الفني السابق لنادي العين الإماراتي عن رفضه القاطع للعرص الذي تقدم به مسؤولي الزمالك من أجل تدريبه للقلعة البيضاء.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن في تصريحات سابقة عن وجود مفاوضات بين إدارة القلعة البيضاء وزلاتكو من أجل تولي الكرواتي لتدريب الزمالك.

واعترف زلاتكو بوجود مفاوضات فعلية مع إدارة القلعة البيضاء في الفترة الماضية، مشدداً على رفضه للعرض الذي تقدمت به إدارة الزمالك خلال الأيام السابقة.

وقال زلاتكو: ” بالفعل تلقيت عرضاً من جانب إدارة الزمالك، إلا أنني رفضته بشكل تام وذلك بسبب رغبتي في الحصول على راحة من العمل لعدة شهور “.

واختتم: ” تقدمت باستقالتي من تدريب العين منذ شهرين ووعدت أسرتي بالبقاء معهم حتى الصيف القادم، وهو ما دفعني لرفض عرض الزمالك الأخير “.