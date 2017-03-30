عضو إدارة الأهلي: لم نناقش ملف أبو تريكة

عضو الأهلي يوضح حقيقة الاستعانة بمحمد أبو تريكة إدارياَ

أكد مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على أن القلعة الحمراء لم تناقش ملعب الاستعانة بمحمد أبو تريكة نجم الفريق السابق في أي منصب إداري.

وكانت جماهير الأهلي وبعضاً من مسؤوليه القدامى قد طالبوا بضرورة الاستعانة بمحمد أبو تريكة لتولي منصب إداري داخل القلعة الحمراء.

وشدد مجدي على أن محمد أبو تريكة يعد معشوق جماهير النادي الأهلي الأول، مؤكداً في الوقت نفسه على عدم عدم مناقشة ملف الاستعانة به مطلقاً.

وقال عضو إدارة الأهلي: ” لا علاقة لي بملف كرة القدم، مجلس الإدارة فوض محمود طاهر رئيس النادي مع لجنة الكرة لإدارة هذا الملف “.

واختتم: ” أبو تريكة هو معشوق الجماهير ولكننا لم نناقض ملف الاستعانة به في أي منصب إداري داخل النادي الأهلي خلال الفترة الماضية “.