الأهلي يوجه صدمة جديدة للحضري ويعلن الموقف النهائي لعودته

الأهلي: عودة الحضري لنا مرفوضة نهائياً

أكد مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على أن عودة اللاعب عصام الحضري حارس مرمى فريق وادي دجلة ومنتخب مصر باتت مرفوضة تماماً.

وكان الحضري قد أبدى رغبة في العودة إلى النادي الأهلي من جديد في ظل تألقه مع منتخب مصر في مسابقة كأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون.

إلا ان مهند مجدي أعلن عن الموقف النهائي لإدارة الأهلي تجاه عودة الحضري، حيث شدد على رفض الأمر بشكل قاطع من جانب مسؤولي القلعة الحمراء.

وقال عضو إدارة الأهلي بشأن الامر: ” عودة الحضري مرفوضة تماماً لأنها ضد مباديء وقيم القلعة الحمراء “.

وتعالت الأصوات المطالبة بعودة الحضري إلى الأهلي من جديد من أجل إنهاء مسيرته الكروية به بعد أن تألقه في صفوفه لعدة سنوات قبل الرحيل لسيون السويسري.