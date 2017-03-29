مدرب الزمالك المنتظر عاطل ومدير رياضي في البرتغال !

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن مدرب الزمالك الجديد

فجر الإعلامي كريم حسن شحاتة مفاجأة من العيار الثقيل بشان المدرب البرتغالي اجوستو ايناسيو المرشح بقوة لتولي منصب المدير الفني الجديد للفارس الأبيض.

وأكد “كريم شحاتة” في برنامجه “كورة كل يوك” عبر فضائية النهار رياضة أن البرتغالي إيناسيو عاطل ولا يعمل بمهنة التدريب منذ عام 2012.

كريم شحاتة: إيناسيو عاطل منذ 2012 ويعمل مدير رياضي

وأوضح نجل المعلم أن المدرب البرتغالي ابتعد عن التدريب طوال السنوات الخمس الماضية، حيث يعمل كمدير رياضي في سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وطالب الإعلامي الشهير مسئولي الزمالك بعدم التعاقد مع إيناسيو والبحث عن مدرب أجنبي يمتلك سيرة ذاتية أقوى منه.