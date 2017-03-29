جنش يحمي عرين الزمالك أمام سموحة

الزمالك يستقر على حارسه أمام سموحة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة محمد حلمي على الحارسالذي سيحمي عرين الفريق في مباراة سموحة.

ويلتقي الزمالك مع نظيره سموحة يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري، حال تراجع الزمالك عن قرار الانسحاب.

جنش أساسياً مع الزمالك أمام سموحة

وينوي محمد حلمي الدفع بالحارس محمود عبد الرحيم جنش لحماية عرين الفارس الأبيض في مباراة سموحة في ظل عدم جاهزية احمد الشناوي.

وتعافى الشناوي من إصابته في العين والعضلة الضامة، إلا أنه غير جاهز فنياً وبدنياً للمشاركة في مباراة الفريق السكندري.