هل يتعاقد الأهلي مع بيليات في الصيف؟

الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع بيليات

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حقيقة الأنباء التي ترددت عن التعاقد مع المهاجم الزيمبابوي خاما بيليات نجم نادي صن داونز الجنوب إفريقي في الصيف المقبل.

وكانت بعض الأنباء قد خرجت في الساعات القليلة الماضية حول دخول بيليات في قائمة اهتمامات الأهلي من جديد بعد فشل كوليبالي في التألق.

سيد عبد الحفيظ ينفي التفاوض مع بيليات مجدداً

ونفى سيد عبد الحفيظ أنباء التفاوض مع بيليات من جديد لضمه الموسم المقبل، مؤكداً أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح مدير الكرة أن الفريق يمتلك ثلاث لاعبين أجانب، بالإضافة للغاني جون أنطوي المعار لمصر المقاصة حتى نهاية الموسم.