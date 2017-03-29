أول تحرك من عمرو مرعي للانتقال للأهلي

عمرو مرعي يتراجع عن اتفاقه مع الزمالك

بدأ عمرو مرعي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي يتحرك من أجل حل ازمة توقيعه لنادي الزمالك، من أجل الإنتقال للنادي الأهلي في الموسم المقبل

واستقر عمرو مرعي مهاجم إنبي على اللعب بقميص النادي الأهلي في الموسم المقبل، والتراجع عن الإنتقال للزمالك، رغم توقيعه على عقود رغبة لمسئولي ميت عقبة.

عمر مرعي يطالب الزمالك بعقود الرغبة

وطلب مهاجم الفريق البترولي من وكيل أعماله نبيل أبو زيد التحرك من أجل حل الأزمة ودياً مع مسئولي القلعة البيضاء واستعادة العقود التي وقع عليها مع النادي.

ودخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع عمرو مرعي لضمه في الصيف بعد موافقة حسام البدري، حيث ترددت بعض الأنباء عن توقيع اللاعب للأحمر، إضافة لتوقيعه للزمالك، مما ينذر بأزمة كبيرة معتادة بين القطبين على اللاعب في نهاية الموسم.