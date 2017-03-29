الحضري: محمود طاهر أفضل من حسن حمدي

الحضري يتغزل في رئيس الأهلي

تغزل العملاق عصام الحضري حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة والمنتخب الوطني في محمود طاهر رئيس النادي الأهلي.

وأكد “الحضري” أن محمود طاهر من أفضل الرؤوساء في تاريخ القلعة الحمراء، مؤكداً أنه خليفة المايسترو صالح سليم.

الحضري: حسن حمدي لا يمتلك كاريزما الرئيس

وأوضح حارس الفراعنة أن حسن حمدي شخصية محترمة، لكنه لا يمتلك كاريزما الرئيس مثلما يمتلكها محمود طاهر.

وأضاف حارس الأهلي السابق أن رؤوساء الأهلي الأفضل من وجهة نظره هما، صالح سليم ومن بعده محمو طاهر.

وتعجب الحضري من الهجوم الذي يتعرض له محمود طاهر رغم نجاحاته في الأهلي قائلاً:” بيهاجموه عشان ايده نضيفة، فهو شخص نقي ومتواضع”.