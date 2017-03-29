المعلم يسعى لضم عماد متعب إلى بتروجيت

متعب على رادار بتروجيت

دخل عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في قائمة اهتمامات المعلم حسن شحاتة مدرب نادي بتروجيت لضمه في نهاية الموسم.

ويسعى مدرب بتروجيت حسن شحاتة للعمل من جديد مع عماد متعب وضمه لصفوف الفريق البترولي في الموسم المقبل.

وطلب المعلم من إدارة فريق بتروجيت التعاقد مع قناص القلعة الحمراء واستغلال ازمته مع حسام البدري مؤخراً.

المعلم ينتظر موقف متعب مع الأهلي

ويترقب مدرب الفراعنة السابق موقف عماد متعب من الاستمرار في الأهلي، أو الرحيل في ظل عدم مشاركته مع الفريق ومالزمته لدكة البدلاء.