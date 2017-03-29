البدري يمنح الضوء الأخضر لتجديد عقدي الحناوي وريان

الأهلي يزف بشرى سارة للحناوي وريان

زف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري بشرى سارة للثنائي فوزي الحناوي وأحمد ريان لاعبي فريق الشباب بالنادي.

ومنح حسام البدري المدير الفني للأهلي، الضوء الأخضر لمسئولي الأهلي من أجل تجديد عقدي الثنائي فوزي الحناوي وأحمد ريان.

الأهلي يستعد للتجديد للحناوي وريان حتى 2020

وينوي مسئولو المارد الأحمر تمديد عقود الثنائي لمدة ثلاث سنوات مقبلة حتى 2020، بعد ظهورهما بمستوى مميز عقب تصعيدهما للفريق الأول.

ورفض البدري فكرة إعارة الثنائي لأي نادي في نهاية الموسم، حيث رفض التفريط في الثنائي وطلب استمرارهما مع الفريق، حيث ينوي منحهما الفرصة في المستقبل القريب.