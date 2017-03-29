عصام الحضري يجدد عقده مع وادي دجلة لموسمين

الحضري يمدد عقده مع وادي دجلة

مدد عصام الحضري حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة عقده الفريق لمدة موسمين، ليواصل مشواره مع الساحرة المستديرة.

وأنهى عصام الضحري حالة الجدل حول رحيله عن فريق وادي دجلة عقب أزمته الأخيرة مع أحمد حسام ميدو، ليجدد عقده مع الفريق موسمين مقبلين.

الحضري يجدد لدجلة موسمين

وحصل مسئولو الفريق الدجلاوي على توقيع السد العالي على العقود الجديدة ليستمر في صفوف الفريق لعامين مقبلين.

وكان الحضر قد دخل في أزمة أحمد حسام ميدو بعد مشادة الحاسر مع زميله الحارس الثالث في الفريق، ليتم طرد الحضري من المران والإعلان عن تجميده، قبل أن يتم حل الأزمة ودياً بين.