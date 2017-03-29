مرتضى يهدد عمرو مرعي: لو لعبت للأهلي هولع فيك

مرتضى منصور يوجه تهديد لمهاجم إنبي

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تهديد شديد اللهجة إلى المهاجم الدولي عمرو مرعي نجم نادي إنبي بسبب مفاوضات النادي الأهلي.

وأكد مرتضى منصور أن عمرو مرعي مهاجم إنبي لن يلعب الموسم المقبل سوى لنادي الزمالك، أو يستمر في فريقه إنبي.

رئيس الزمالك يحذر عمرو مرعي من اللعب للأهلي

وقال مرتضى لمهاجم الفريق البترولي:” عمر مرعي لو لعب للأهلي، النار هتولع فيك”.

وكانت عدة أنباء قد تحدثت عن توقيع عمرو مرعي مهاجم إنبي لنادي الزمالك، ثم وقع بعدها للنادي الأهلي، مماذ ينذر بأزمة كبيرة مع فتح باب الإنتقالات الصيفية.