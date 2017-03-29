مرتضى منصور يعلن صفقات الزمالك الجديدة

مرتضى منصور يكشف عن الصفقات المنتظرة للزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن الصفقات الجديدة التي يسعى النادي لإبرامها خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد “مرتضى” أن الزمالك حدد بعض الأسماء التي يستعد للتفاوض معها من أجل ضمها لصفوف الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

مرتضى: نسعى لضم كابوريا وجمعة ومرعي

وأوضح رئيس الزمالك أن النادي يسعى لضم أحمد كابوريا وأحمد جمعة نجمي النادي المصري البورسعيدي وعمرو مرعي مهاجم نادي إنبي.

جدير بالذكر ان الزمالك اقترب من التعاقد مع مدرب أجنبي خلال الساعات المقبلة لخلافة محمد حلمي في تدريب الفارس الأبيض.