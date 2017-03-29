بالصور.. زيارة أبو ريدة للزمالك تفتح الباب أمام التراجع عن الانسحاب من الدوري

أبو ريدة يزور الزمالك

قام المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري بزيارة نادي الزمالك بصحبة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي ، حيث تفقد رئيس الجبلاية منشات النادي القلعة البيضاء.

واصطحب رئيس الزمالك أبو ريدة عقب لقائهما بوزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز لمناقشة أمر انسحاب الزمالك من مسابقة الدوري الممتاز بعد الخسارة أمام مصر المقاصة.

وكان الزمالك قد أعلن عدم استكماله مسابقة الدوري الممتاز لتغاضي جهاد جريشة عن احتساب ركلة جزاء صحيحة له نتيجة لمس أحمد سامي مدافع الفريق الفيومي للكرة داخل منطقة الجزاء.

وستفتح زيارة أبو ريداة الباب أمام تراجع الزمالك عن الانسحاب من الدوري في ظل الجو الودي الذي تواجد خلال زيارة اليوم.