أحمد حمودي يعلن جاهزيته لمواجهة الداخلية

حمودي يشارك في مران الأهلي كاملا

انتظم أحمد حمودي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات فريقه المقامة حاليا على ستاد “مختار التتش” بمقر النادي بالجزيرة ، ليعلن اللاعب عن جاهزيته لمواصلة الداخلية المقبلة بعج تعافيه من الإصابة.

وعانى اللاعب في الأيام الماضية من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية ، لكنه تعافى نهائيا منها وشارك في التدريبات الجماعية للفريق ليعلن عن جاهزيته للمباراة.

وعلى جانب أخر واصل الثنائي جونيور أجاي التأهيل على هامش المران وذلك تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل وإصابات الملاعب.

كما أدى رباعي الشباب أحمد بيكهام وأحمد حمدي وأحمد ياسر وفوزي الحناوي تدريبات خاصة تحت إشراف محمد أبو العلا أخصائي الأحمال والتأهيل.