أحمد فتحي يُثير الذعر في مران الأهلي

أحمد فتحي يتعرض للإصابة خلال التقسيمة في مران الأهلي

أثار أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذعر خلال التقسيمة التي أجراها حسام البدري المدير الفني على هامش المران المقام حاليا على ستاد “مختار التتش” بمقر النادي بالجزيرة في إطار الاستعداد لمواجهة الداخلية.

وتعرض فتحي للإصابة خلال التقسيمة التي خاضها الفريق في نهاية المران حيث أسرع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق للاطمئنان على اللاعب والذي قام واستكمل التقسيمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز ، والتي يسعى خلالها المارد الأحمر لتحقيق الفوز لمواصلة انفراده بصدارة الترتيب.