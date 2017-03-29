البدري يعنف مهاجم الأهلي خلال التقسيمة

البدري يعنف كوليبالي

قام حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تعنيف المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي خلال التقسيمة التي أجراها على هامش مران الفريق المقام حاليا على ستاد “مختار التتش” بمقر النادي بالجزيرة.

وقام البدري بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة حيث قام بتعنيف المهاجم الإيفواري ووجه إليه التعليمات في أكثر من مرة وطالبه بضرورة التركيز في كلامه.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز والتي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز لمواصلة التربع على جدول الترتيب.