أخبار الأهلي اليوم.. متعب ينتظم في مران الأهلي

متعب يشارك في مران الأهلي

انتظم عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران فريقه المقام حاليا على ستاد “مختار التتش” بمقر النادي بالجزيرة في إطار الاستعداد لمواجهة الداخلية.

وكان متعب قد غاب عن المران المسائي للأهلي أمس بسبب معاناة اللاعب من ورم في العين حيث خضع اللاعب للفحص الطبي تحت إشراف الدكتور خالد محمد طبيب الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز وهي المواجهة التي يطمح الفريق الأحمر لتحقيق الفوز فيها لمواصلة التربع في صدارة الترتيب.