عبد الحفيظ: 200 ألف جنيه غرامة الظهور الإعلامي للاعبي الأهلي

الأهلي يضع عقوبة كبيرة لعدم الظهور الإعلامي في الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالناي الأهلي قال إنه تقرر توقيع عقوبة مالية بقيمة 200 ألف جنية على أي لاعب يدلي بتصريحات إعلامية خلال الفترة القادمة على أن ترتفع الى 300 ألف جنية تجاه أي لاعب يقوم بالتعليق على اراء تخص الجهاز الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم.

وأكد عبدالحفيظ إن هذا القرار ياتي من منطلق الحفاظ على حالة الإستقرار والتركيز داخل الفريق خلال الفترة القادمة.

وظهرت أزمة في الفترة الأخيرة داخل جدران القلعة الحمراء بعد التصريحات التي أدلى بها الثنائي عماد متعب وأحمد فتحي عبر وسائل الإعلام وهي التي أثارت الأزمات داخل الأهلي نتيجة تصريحات هذا الثنائي.