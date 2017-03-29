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أخبار الأهلي اليوم.. البدري يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو قبل المران المسائي

كتب علي نبوي
- 29 مارس، 2017 4:26 م
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البدري يعقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي قبل المران

عقد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة مع لاعبيه بالفيديو قبل انطلاق المران المسائي للفريق استعدادا لمواجهة الداخلية.

وجهز البدري العديد الفيديوهات لمباريات الداخلية الأخيرة في الدوري وكأس وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق ومهام كل لاعب في المباراة.

ومن المقرر أن يختتم الأهلي تدريباته بعد غد على أن يعلن بعده المدير الفني للفريق الأحمر قائمة اللاعبين الذين سيتم استدعائهم لخوض هذه المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

 

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