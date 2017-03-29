القيعي: رحيل البدري مجرد شائعات

القيعي: رحيل البدري شائعة

أكد المهندس عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي السابق على أن رحيل حسام البدري عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر مجرد شائعات.

وترددت أنباء قوية في الأيام الماضية عن اقتراب حسام البدري في الرحيل عن الأهلي في ظل تلقيه أكثر من عرض خليجي.

وقال القيعي في تصريحات إذاعية عبر أثير “ردايو هيتس” :”الحديث عن رحيل البدري ما هو إلا شائعة ليس لها أساس من الصحة والبدري سيبقى في الأهلي”.

وعن تصريحات أحمد فتحي قال “اللاعب لم يقصد بها أي شئ وكان يريد توضيح شئ ما واللاعبين في الأهلي محترفين ويجيدوا التعامل مثل هذه المواقف”.