عبد العال: أحمد الشيخ مكسب كبير لمنتخب مصر

عبد العال: أحمد الشيخ سيفيد منتخب مصر

أكد نجم الكرة المصرية السابق رضا عبد العال على أن أحمد الشيخ مكسب كبير لمنتخب مصر في الفترة المقبلة لما يمتلكه اللاعب من مهارات وفنيات عالية.

وظهر الشيخ أمس في المباراة الدولية الأولى له بمقيص منتخب مصر عندما شارك في الشوط الثاني من مواجهة الفراعنة الودية أمام توجو ونجح في إحراز الهدف الثاني لمصر في المباراة.

وقال عبد العال في تصريحات إذاعية ببرنامج “الكورة في ملعبك” والذي يذاع عبر أثير “شعبي إف إم” :”أحمد الشيخ مكسب كبير لمنتخب مصر وسيفيده في الفترة المقبلة”.

وأضاف “الشيخ جعل للمنتخب شكلا فنيا في مباراة الأمس أمام توجو وتغير الأداء تماما بعد نزوله وأتمنى له التوفيق مع منتخب مصر”.