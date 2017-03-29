أخبار الزمالك اليوم.. طبيب الزمالك يوضح موقف المصابين قبل مواجهة سموحة

إبراهيم وناصف وصلاح جاهزون لمواجهة سموحة وغموض موقف الشناوي

أوضح الدكتور طارق سليمان طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الموقف النهائي للمصابين الأربعة في الفريق الأبيض قبل المواجهة الهامة أمام سموحة.

وأكد سليمان على أن الثلاثي محمد ناصف وإبراهيم صلاح ومحمد إبراهيم تعافوا نهائيا من الإصابة وأصبحوا جاهون للمباراة.

كما أكد سليمان على أن موقف الحارس أحمد الشناوي ليس واضحا ولا يزال في مرحلة التأهيل ومن الممكن عدم لحاقه بالمباراة.

ويخوض الزمالك اختبارا صعبا السبت المقبل أمام سموحة في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز والتي يسعى خلالها الفريق الأبيض لتحقيق الفوز لتعزض خسارة المباراة السابقة أمام مصر المقاصة.