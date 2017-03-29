أخبار الزمالك اليوم.. الزمالك يحدد موعد إعلان إسم المدرب الأجنبي الجديد

الزمالك يعلن إسم المدرب الجديد الليلة

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على أن النادي سيعلن عن إسم المدرب الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا لمحمد حلمي الليلة.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء قد أعلن في وقت سابق عن رحيل محمد حلمي من تدريب الفريق بناءا على طلبه.

وقال عضو مجلس إدارة النادي الأبيض في تصريحات إذاعية ببرنامج “الكورة في ملعبك” والذي يذاع عبر أثير “شعبي إف إم” :”سنعلن عن إسم المدير الفني الأجنبي الجديد الليلة”.

وأضاف “لم نغلق المفاوضات مع الفرنسي ألان جيريس ونفاضل حاليا بين مجموعة من المدربين والجميع في دائرة اهتمامات النادي”.