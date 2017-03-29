أخبار الأهلي اليوم.. صعوبة لحاق علي معلول بمواجهة الداخلية

فرصة ضعيفة لمعلول في اللحاق بمواجهة الداخلية

يبدو أن مشاركة علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام الداخلية باتت صعبة في ظل وصول اللاعب المتأخر قادما من تونس.

وكان اللاعب قد سافر إلى تونس في فترة التوقف الدولي وخاض مباراتين أمام الكاميرون والمغرب حيث مني نسور قرطاج بالخسارة في المباراتين.

ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى القاهرة عصر غد الخميس على أن يشارك في المران الأخير للفريق قبل مواجهة الداخلية وهو ما يعني صعوبة لحاقه بالمباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز ، حيث يطمح الفريق الأحمر لحقيق الفوز للاستمرار في صدارة الترتيب.