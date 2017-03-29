أخبار الأهلي اليوم.. ثنائي الأهلي على أعتاب بتروجت

نجيب ورجيل يقتربان من بتروجت

اقترب الثنائي محمد نجيب وصبري رحيل مدافعا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والانتقال لنادي بتروجت.

ولم يشارك كلا اللاعبان بصفة أساسية مع الأهلي هذا الموسم حيث فضل حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر الثنائي الأخر أحمد حجازي وعلي معلول عليهما في مباريات الفريق الأخمر هذا الموسم.

وفتح نادي بتروجت خط المفاوضات مع اللاعبان للانتقال إلى صفوفه بدءا من الموسم المقبل خاصة لرغبة حسن شحاته في تدعيم صفوفه في خط الدفاع.

ويقود المعلم خط المفاوضات مع اللاعبان حيث اقترب من إقناعهما بالتوقيع لبتروجت واللعب فيه الموسم الموسم المقبل في ظل الحاجة لهما.