الزمالك يرغب في التعاقد مع نجم مصر المقاصة

الزمالك يراقب لاعب المقاصة تمهيداً للتعاقد معه في الصيف

يراقب مسؤولو نادي الزمالك، اللاعب المدغشقري بولان فوافي صانع ألعاب نادي مصر في المقاصة من أجل التعاقد معه في الصيف القادم.

ويرغب الزمالك في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة الخط الأمامي للفريق في ظل إمكانية رحيل الثنائي ستانلي أوهاويتشي وإيمانويل مايوكا.

ويرغب الزمالك في الاستغناء عن مايوكا بصورة نهائية، في الوقت الذي يصعب فيه على إدارة القلعة البيضاء التعاقد مع ستانلي.

ووضع مسؤولو نادي الزمالك، فوافي، على رادار الفريق من اجل مراقبته بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة من أجل إتخاذ قرار نهائي بشأنه.

وفي حال إعجاب إدارة الزمالك بفوافي بشكل أكبر فإنها ستبدأ في التفاوض بشكل جدي مع مصر المقاصة من أجل التعاقد مع فوافي.

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