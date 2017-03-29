غرامات قاسية تنتظر متعب وفتحي من الأهلي

جلسة حاسمة في الأهلي وعقوبات كبيرة على متعب وفتحي

يعقد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء جلسة مع الثنائي عماد متعب وأحمد فتحي لاعبي الفريق.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت أزمة كبيرة بسبب تصريحات أطلقها فتحي ومتعب تجاه الجهاز الفني للنادي الأهلي خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر ان تشهد الجلسة توقيع عقوبات كبيرة على فتحي ومتعب، حيث ستتراوح بين 200 إلى 300 ألف جنية مصري كعقوبة بسبب تصريحات الثنائي.

وستشهد الجلسة توجيه تحذيرات قوية تجاه الثنائي بسبب تصريحاتهم في الفترة المقبلة، خاصة أنهما من بين قادة الفريق في الموسم الجاري.

كما ستشهد الجلسة طلب من البدري وعبد الحفيظ بضرورة الحديث بشكل صريح من جانب اللاعبين في حالة وجود حالة استياء من جانبهما لأي سبب كان.