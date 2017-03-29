تقرير..أزمة أحمد فتحي تهدد حلم وتمنح قبلة حياة

أزمة أحمد فتحي تشعل الأجواء في الأهلي

افتعل أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أزمة كبيرة داخل أسوار القلعة الحمراء بدون أي داعي، بعد حديثه عن عرض أهلي جدة السعودي.

وبات أحمد فتحي تحت مقصلة العقوبات والاستبعاد من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري، بعد تكذيبه لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بشأن عرض الأهلي السعودي.

وتأتي أزمة أحمد فتحي الأهلي، لتكون سلاح ذو حدين بالنسبة لمحمد هاني وباسم على ظيهير الجانب الأيمن في صفوف المارد الأحمر.

فقد يكون محمد هاني أكثر المتضررين حال عدم احتواء أزمة أحمد فتحي واستعاد اللاعب من المباريات في الفترة المقبلة، بسبب حلم الإحتراف الأوروبي.

احتراف محمد هاني مهدد بسبب أحمد فتحي..وباسم علي يترقب

وتلقى محمد هاني عدة عروض أوروبية لخوض تجربة الإحتراف في الموسم المقبل، وهو ما قد يصعب صعب المنال حال تجميد أحمد فتحي وإبعاده عن مباريات الأحمر.

وسيتمسك الجهاز الفني للاحمر بقوة بخدمات ظهيره الأيمن الأساسي محمد هاني ويرفض رحيله لأوروبا في حال تجميد فتحي، خاصة أن الثنائي هما من القوام الأساسي للجبهة اليمنى بالأهلي.

في نفس الوقت، قد تكون أزمة أحمد فتحي هي قبلة الحياة بالنسبة لباسم علي الظهير الأيمن الثالث في خطط حسام البدري.

فمن المتوقع أن يعود باسم علي لخطط البدري حال تجميد أحمد فتحي، حيث سيصبح خياره الثاني لقيادة الجبهة اليمنى بعد محمد هاني، عقب فترة غياب طويلة.

ورغم أن الإصابات حرمت باسم علي من الظهور كثيراً بالقميص الأحمر، إلا أن وجود أحمد فتحي ومحمد هاني هو العامل الرئيس في ابتعاد اللاعب عن الصورة في القلعة الحمراء.

وقد يعيد باسم علي التفكير في مسألة رحيله عن قلعة الجزيرة نهاية الموسم، حال استقرار البدري على تجميد احمد فتحي، رداً على تصريحاته ضد مدير الكرة.

وستثبت الساعات المقبلة موقف الجهاز الفني من أزمة أحمد فتحي، فهل يتم تجميد اللاعب أم سيتم الإكتفاء بالعقوبة المالية؟