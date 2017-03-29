المنتخب يوضح.. هل يخوض ودية أخرى قبل مواجهة تونس؟

المنتخب: عدة عوامل تحدد موقفنا من ودية أخرى قبل لقاء تونس

أكد أسامه نبيه المدرب العام لمنتخب مصر على احتمالية خوض الفراعنة لمباراة ودية جديدة قبل ملاقاة تونس في تصفيات أمم أفريقيا 2019.

وكان منتخب مصر قد ألتقى مع نظيره التوجولي مساء أمس الثلاثاء في مباراة ودية أقيمت في برج العرب بالأسكندرية استعداداً لملاقاة نسور قرطاج.

وأشار نبيه إلى أنه من المحتمل خوض مباراة ودية أخرى قبل لقاء تونس، وذلك بعد تحديد موعد اللقاء من جانب نسور قرطاج.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبي مصر وتونس في العاصمة التونسية منتصف شهر يونيو القادم في افتتاح مباريات الفريقين بالتصفيات المؤهلة للكان.

وأوضح نبيه أنه في حال اختيار تونس موعد متأخر للمباراة فمن الوارد أن يخوض الفراعنة لقاء ودي قبل المواجهة.

واختتم نبيه حديثه بالتأكيد على أن الجهاز الفني لمنتخب مصر يرغب في خوض اللاعبين للمباراة في كامل قوتهم، خاصة أنها ستقام خلال شهر رمضان مما سيؤدي إلى إرهاق اللاعبين في حال خوض لقاء ودي مع تحديد الجانب التونسي لموعد مبكر للمواجهة.