المنتخب: حققنا 4 مكاسب من الفوز على توجو

المنتخب يعدد مكاسبه بعد الفوز على توجو ودياَ

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب المصري على وجود عدد من المكاسب التي حققها الفريق بعد الانتصار على توجو في اللقاء الودي الذي أقيم أمس الثلاثاء.

وكان منتخب مصر قد نجح في الفوز على توجو بثلاثة أهداف نظيفة مساء الثلاثاء على ملعب برج العرب بالأسكندرية في إطار الاستعداد لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.

وشدد ناجي على أن الفراعنة نجحوا في تحقيق أربعة مكاسب خلال المباراة، مشدداً على أنها جاءت في الوقت الصحيح بعد فترة ابتعاد بين اللاعبين عقب العودة من كأس أمم أفريقيا.

وأشار ناجي إلى أن المكسب الأول من المباراة كان رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين، بالإضافة إلى منح الثقة لعدد من اللاعبين الجدد مثل سام مرسي، أمير عادل وأحمد الشيخ.

وأضاف: ” عودة شريف إكرامي إلى حراسة مرمى المنتخب من جديد تعد مكسباً لنا، تواجده مع الشناوي وجنش والحضري بشكل دائم امر رائع “.

واختتم ناجي: ” قمنا بالاطمئنان على عدد من اللاعبين خلال المباراة، قوام المنتخب واضح ولكننا كنا نرغب في الوقوف على مستوى لاعبين جدد بالتأكيد سنحتاج لهم “.