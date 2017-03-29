إدارة الزمالك ترجح كفة مدرب برتغالي على جيريس

إسانسيو الأقرب لتدريب الزمالك.. وابتعاد جيريس

بات البرتغالي أجوستو إسانسيو هو الأقرب لتولي مهمة تدريب نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة خلفاً لمحمد حلمي المدير الفني الحالي للفريق.

وكان مرتضى منصور قد اعلن عن رحيل محمد حلمي من منصبه خلال الفترة الحالية، حيث تبحث إدارة القلعة البيضاء عن التعاقد مع مدير فني أجنبي.

ودخل الثنائي أجوستو إسانسيو والفرنسي ألان جيريس المدير الفني لمنتخب مالي بقوة ضمن دائرة المرشحين لتولي المهمة بعد رحيل محمد حلمي.

إلا أن المدير الفني البرتغالي بات الأكثر حظوظاً لتولي المهمة في الوقت الذي تراجعت فيه أسهم جيريس بناء على تصويت لأعضاء مجلس إدارة الزمالك.

ويرفض أعضاء إدارة الزمالك الرضوخ للمطالب المالية التي طلبها جيريس، حيث يرغب في الحصول على راتب شهري قدره 60 ألف دولار.

في الوقت الذي وافق فيه المدير الفني البرتغالي على الحصول على 40 ألف دولار شهرياً، وهو ما أدى إلى ترجيح كفته لدى إدارة القلعة البيضاء.