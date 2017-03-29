كوبر يجهز مفاجأة لأحمد الشيخ

كوبر: الشيخ سيتواجد في المعسكرات القادمة لمنتخب مصر.. ولكن بشرط

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر على احتمالية تواجد اللاعب أحمد الشيخ صانع ألعاب النادي الاهلي والمعار لصفوف مصر المقاصة في معسكرات الفراعنة المقبلة.

وأشار كوبر إلى أن الشيخ نجح في تقديم أداء جيد خلال الشوط الثاني من مباراة مصر أمام توجو، مؤكداً على سعادته بالمستوى الفني للاعب.

وشدد كوبر على أن الشيخ سيتواجد في معسكرات منتخب مصر المقبلة، مشدداً على ضرورة استمرار اللاعب بنفس المستوى مع المقاصة من أجل الانضمام.

وكان الشيخ قد دخل كبديلاً في بداية الشوط الثاني من مباراة مصر أمام توجو الودية مساء أمس الثلاثاء، حيث حل بدلاً من اللاعب أمير عادل صانع ألعاب فيبورج الدنماركي.

ونجح الشيخ في تسجيل الهدف الثاني للمنتخب المصري خلال المباراة التي انتهت بتفوق الفراعنة بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

الجدير بالذكر أن الشيخ يلعب في صفوف مصر المقاصة على سبيل الإعارة من الاهلي منذ بداية الموسم الجاري وحتى نهايته في الصيف القادم.