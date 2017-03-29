3 أسباب تجعل تعاقد الزمالك مع زلاتكو مستحيلاً

الإمارات تبعد الزمالك عن مدرب العين السابق

يرغب نادي الزمالك في التعاقد مع الكرواتي زلاتكو داليتش المدير الفني السابق لنادي العين الإماراتي لخلافة محمد حلمي المدير الفني الحالي للفريق الأبيض.

وكان مرتضى منصور قد اعلن عن رحيل محمد حلمي من منصبه خلال الفترة الحالية، حيث تبحث إدارة القلعة البيضاء عن التعاقد مع مدير فني أجنبي.

إلا أن زلاتكو بات بعيداً عن التعاقد مع نادي الزمالك في الفترة الحالية، في ظل ترشيحه لتولي مهمة منتخب الإمارات في الفترة المقبلة.

وكان مهدي علي المدير الفني للإمارات قد أعلن عن استقالته من منصبه في ظل خسارة فريقه من أستراليا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم صباح أمس الثلاثاء.

وأكد مصدر في نادي الزمالك على أن زلاتكو طلب مقابل مادي كبير من أجل الموافقة على تدريب الفريق الأبيض، وهو ما يفوق المبلغ الذي حددته إدارة القلعة البيضاء للتعاقد مع المدرب الجديد.

ويرغب زلاتكو -بحسب المصدر- في الراحة خلال الفترة الحالية وعدم تولي مهمة تدريب أي فريق، سوى بشروط مالية محددة وضعها الكرواتي من أجل الموافقة على العدول عن قراراه.

وجاء ترشيح الكرواتي لتدريب المنتخب الإماراتي ليصعب من مهمة إدارة الزمالك في التوصل لاتفاق مادي معه، في ظل ارتفاع المقابل الذي سيحل عليه في حال توليه مهمة تدريب الفريق الخليجي.