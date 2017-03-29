مجدي عبد الغني يصف مرتضى منصور بـ4 صفات

مجدي عبد الغني يتحدث عن طريقة التعامل مع مرتضى منصور

تحدث مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري عن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مؤكداً على انه يجيد التعامل معه.

وأشار عبد الغني في تصريحات تليفزيونية إلى أن العلاقة بين مرتضى منصور وأعضاء اتحاد الكرة أصبحت على ما يرام، في ظل الازمة التي نشبت بين الطرفين مؤخراُ.

وكانت أزمة قد نشبت بين مرتضى منصور واتحاد الكرة المصري في الفترة الماضية بعد مباراة الزمالك والمقاصة، مما أدى بالفريق الأبيض للانسحاب من الدوري المصري.

وقال عبد الغني في وصفه لمرتضى منصور: ” يقلب عليك في ثانية، ويصالحك في ثانية، ولكنه لديه جانب حلو، وجانب آخر مر “.

وأكمل: ” هذا هو مرتضى منصور، ولكننا نجيد التعامل معه في مثل تلك الأزمات التي نشبت في الفترة الماضية”.

واختتم مجدي عبد الغني قائلاً: ” الزمالك لم ينسحب من الدوري المصري، فكيف لفريق منسحب أن يطلب تأجيل أحد مبارياته في المسابقة “.