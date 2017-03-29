عضو لجنة الكرة بالأهلي منتقداً الزمالك: “لو تعاقدتم جوارديولا مش هاينجح!”

أنور سلامة: الزمالك يحتاج إلى تغيير سياسته قبل التعاقد مع مدير فني جديد

انتقد أنور سلامة عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي السياسة التي يتبعها نادي الزمالك في التعاقد والتعامل مع المديرين الفنيين في الفترة الأخيرة.

وأشار سلامة في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأربعاء إلى أن إدارة الزمالك باتت مطالبة بالصبر على أي مدير فني جديد يتم التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عضو لجنة الكرة بالأهلي أن سياسة الزمالك بشأن رحيل المدير الفني بعد أول نتيجة سلبية جاءت بنتائج عكسية على الفريق في الفترة الأخيرة.

وقال أنور سلامة موجهاً حديثه لإدارة الزمالك: ” لو تعاقدتم مع جوارديولا فإنه لن ينجح، السياسة المتبعة في الفترة الأخيرة خاطئة بكل المقاييس “.

واختتم: ” يجب على إدارة الزمالك أن تصبر على المدير الفني ولا يتم مهاجمته أو إقالته مع أول نتيجة سلبية، وهو ما يؤدي للتأثير على الفريق بالسلب “.