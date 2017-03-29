بالفيديو.. البرازيل أول المتأهلين لكأس العالم رسمياً

البرازيل تحقق الفوز على باراجواي وتصبح أول المتأهلين لكأس العالم

حقق المنتخب البرازيلي فوزاً على حساب باراجواي بثلاثة أهداف نظيفة فجر اليوم الأربعاء في إطار مباريات الجولة 14 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وافتتح فيليب كوتينيو التسجيل للبرازيل في الدقيقة 34 من زمن المباراة، قبل أن يضيف نيمار دا سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 64 من المواجهة.

وأضاف مارسيلو جروهي الهدف البرازيلي الثالث مع حلول الدقيقة 86 من المواجهة، ليقضي تماماً على أمال باراجواي في العودة للمباراة.

وباتت البرازيل هي أول فريق يتأهل بصورة رسمية إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعدما تربع منفرداً على صدارة تصفيات أمريكا اللاتينية وبفارق مريح.

وارتفع رصيد البرازيل إلى النقطة 33 ليتربع الفريق على صدارة جدول الترتيب بفارق تسع نقاط عن كولومبيا صاحب المركز الثاني، ثم أوروجواي وتشيلي برصيد 23 نقطة، والأرجنتين بـ22 نقطة.

وتجمد رصيد باراجواي عند 18 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب متساوياً مع بيرو صاحب المركز السابع، خلف الإكوادور في المرتبة السادسة بـ20 نقطة.