رئيس الأهلي ينهي صفقة نجم وادي دجلة في لندن

رئيس الأهلي يستعد لحسم محمود علاء في لندن

يستعد محمود طاهر رئيس النادي الأهلي لحسم صفقة التعاقد مع المدافع محمود علاء نجم نادي وادي دجلة في العاصمة الإنجليزية لندن.

وسيزور ماجد سامي رئيس نادي وادجلة، محمود طاهر في لندن من أجل الإطمئنان على صحته في ظل تواجده في عاصمة الضباب في رحلة علاجية.

طاهر ينهي صفقة محمود علاء مع ماجد سامي في لندن

وينوي طاهر فتح ملف ضم محمود علاء مع رئيس وادي دجلة على هامش الزيارة والتوصل لإتفاق على التفاصيل النهائية على الصفقة.

ويأم طاهر في التوصل لإتفاق نهائي مع ماجد سامي وحسم الصفقة نهائياً قبل نهاية الموسم الجاري، منعاً لدخول الزمالك في الصفقة ورفع سعر اللاعب.

ويعد محمود علاء هدفاً كبيراً للمارد الأحمر في ظل طلب حسام البدري المدير الفني للفريق التعاقد مع مدافع في الصيف المقبل.