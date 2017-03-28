أحمد المحمدي: أنا أهلاوي ولكن

أحمد المحمدي يكشف: هل يلعب للأهلي

كشف أحمد المحمدي الظهير الأيمن لفريق هال سيتي الإنجليزي عن ميوله والفريق الذي يشجعه في الدوري المصري.

وعلق أحمد المحمدي مدافع المنتخب على سؤال لأحد معجبيه خلال تواجده في الإقامة بمعسكر المنتخب ببرج العرب، حيث سأله قائلاً :” هترجع الأهلي إمتى”.

المحمدي: مش هرجع مصر ولا هلعب للأهلي

ورد المحمدي على المشجع قائلاً:” أنا أهلاوي بس مش هرجع مصر ولا هلعب للأهلي”.

وكان المحمدي قد شارك في فوز المنتخب الوطني على حساب منتخب توجو في المباراة الودية التي أقيمت اليوم ببرجع العرب بثلاثية نظيفة.



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