ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة بوليفيا والأرجنتين

الأرجنتينن تسقط في اختبار بوليفيا

سقط المنتخب الأرجنتيني في فخ الخسارة أمام نظيره البوليفي يهدفين نظيفين ، خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ14 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 بروسيا.

وأنهى المنتخب البوليفي الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف عن طري لاعبه خوان كارلوس ارسى في الدقيقة 31 ، لينتهي الشوط الأول بتقدم بوليفي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، واصلت بوليفيا تألقها ونجحت في إحراز الهدف الثاني عن طريق اللاعب مارسيلو مورينو في الدقيقة 52، لينتهي اللقاء بفوز الأرجنتين 2 – 0.

الأرجنتين تتراجع للمركز الرابع في تصفيات المونديال

وبتلك النتيجة، تراجع منتخب الأرجنتين للمركز الرابع برصيد 22 نقطة، بينما يقبع منتخب بوليفيا في المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط.