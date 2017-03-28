مشاهدة بث مباشر مباراة بوليفيا والأرجنتين بتصفيات كأس العالم

مشاهدة مباراة بوليفيا والأرجنتين بث مباشر

يخوض المنتخب الأرجنتيني اختبار صعب أمام نظيره البوليفي مساء اليوم الثلاثاء في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2017 بروسيا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبي الأرجنتين وبوليفيا في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة – الحادية عشر بتوقيت السعودية- في التصفيات المؤهلة للمونديال.

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يتواجد المنتخب الأرجنتيني في المركز الثالث بجدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 22 نقطة.

أما بوليفيا فتتواجد في المركز قبل الأخير في التصفيات برصيد 7 نقاط، وابتعد عن فرص التأهل لمونديال روسيا 2018.

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ويسعى المنتخب الأرجنتيني لمواصلة مشواره في التصفيات وحصد أحد المراكز المؤهلة مباشرة إلى مونديال روسيا المقبل، والجفاظ على مرركزه في ترتيب المجموعة ، حيث أن المنتخب صاحب المراكز الأربعة الاولى في الترتيب يتأهل مباشرة للمونديال.

ويفتقد منتخب التانجو الأرجنتيني لخدمات نجمه الأول، الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد إيقافه لـ4 مباريات من الفيفا.

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من المقرر أن تنقل مباراة بوليفيا والأرجنتين عبر قناة بي إن سبورت التي حصلت على حقوق بث مباريات تصفيات المونديال عن قارة أمريكا الجنوبية بشكل خاص وحصري.