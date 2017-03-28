أخبار سارة في الأهلي قبل لقاء الداخلية

البدري يتلقى أنباء سارة قبل مباراة الداخلية

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، أخبار سارة قبل مباراة الفريق المقبلة أمام الداخلية بالدوري.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الداخلية في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 بالدوري الممتاز والمقررة يوم السبت المقبل.

ثلاثي الأهلي جاهز لمباراة الداخلية

وتأكد جاهزية الثلاثي وليد سليمان وكريم نيدفيد ومؤمنزكريا للمشاركة في مباراة الداخلية المقبلة، بعد تعافيهم نهائياً من الإصابات التي ضربتهم مؤخراً.

وشارك الثلاثي في مران الفريق الجماعي اليوم وظهروا بمستوى جيد، ليدخلوا في حسابات البدري لمباراة الداخلية.