الأهلي يبدأ التحقيق مع أحمد فتحي غداً

أحمد فتحي مطلوب للتحقيق في الأهلي غداً

يستعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتحقيق مع أحمد فتحي مدافع الفريق غداً فور انضمامه لتدريبات الفريق، عقب انتهاء معسكر المنتخب.

وينتظم احمد فتحي مع الخماسي الدولي في تدريبات الفريق غداً بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر في ودية توجو.

سيد عبد الحفيظ يحقق مع مدافع الأهلي

ويحقق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع أحمد فتحي بشأن تصريحاته الأخيرة وتكذيبه بشأن وجود عرض من أهلي جدة السعودي.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الداخلية في المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 بالدوري الممتاز والمقررة السبت المقبل.